"La radio des Français dans le monde" a fêté son 2 000e podcast

Émissions en direct, chroniques pratiques, parcours d’expats, "La radio des Français dans le monde" a réalisé 2 000 interviews de 10 minutes, disponibles en podcast sur son site et sur toutes les plateformes d’écoutes habituelles. Pour fêter la diffusion du 2 000e podcast, la radio a proposé une émission spéciale vendredi dernier. L'émission "Les Français parlent aux Français" animée par Gauthier Seys, a reçu l'équipe et les partenaires ainsi que les invités qui ont marqué l'histoire de cette jeune webradio.L'ensemble des podcasts est accessible sur francaisdanslemonde.fr ou via l’application mobile disponible sur Apple et Android.