La radio affiche une progression sur le marché publicitaire

Sur les neuf premiers mois de 2023, les 3 médias suivants : le cinéma, la publicité extérieure et la radio affichent des résultats positifs. La radio affiche une progression de +1.9% vs 3T 2022 et confirme une meilleure performance qu’aux 3T 2019 à +2.1%.

La croissance de la durée publicitaire en radio, en positif sur chacun des trimestres 2023, a permis de dépasser les niveaux d’avant crise (+3.3% vs 3T 2022 et +2.2% vs 3T 2019). Son portefeuille, amputé de 200 annonceurs cette année, est à mettre en regard de l’audio digital qui, à l’inverse, affiche une forte progression de +75% vs 3T 2022. Ensemble, l’audio représente un portefeuille supérieur au média télévision avec 3 356 intervenants.