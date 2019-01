La publicité récompensée au Salon de la Radio

Là encore, le jury a nommé trois dispositifs. Le dispositif "Sweet FM à la carte", vendu par les commerciaux de Sweet FM et ceux de Régie Radio Régions dans le cadre d'une campagne du Conseil départemental 41. Une Campagne radio web autour de spots radios chantés qui racontent une histoire autour du partage, des rencontres et du covoiturage. Dispositif réalisé par LA-BO et l'agence BETC pour BlaBlaCar. Enfin, un dispositif collectif de l’agence Darwin, Marie Claire, l’agence UM et Spotify ont allié leurs forces pour développer, créer et médiatiser une campagne de messages audio silencieux à l’occasion de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2018.Vous pouvez écouter tous les spots et les dispositifs en compétition ICI