La météo catalyse toujours autant les internautes

Près de la moitié des Français (48.6%) et deux tiers des CSP+ (66,4%) ont ainsi visité cet univers. Ce taux s’élève à 38.9% des 15-24 ans, il progresse de 8 points en un an. Au quotidien, 7.9 millions de visiteurs uniques ont consulté cette catégorie, soit 12.4% de la population. Le jeudi 24 août s’impose comme la journée la plus fréquentée pour les sites et applications de météo, avec un pic d’audience historique à 10.8 millions d’internautes. Il s’agit également de la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août. En août 2023, 55.6 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 87.3% des Français.

Chaque jour, 46.6 millions d’entre eux ont surfé sur le web.