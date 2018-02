La matinale de Mouv' en direct d'un lycée à Nice

Le lycée Les Eucalyptus de Nice recevra, ce vendredi de 06h à 09h, l’équipe de "Good Morning Cefran" pour une émission en direct de la salle polyvalente et en présence des élèves. À la veille de l’émission, jeudi 15 février, les lycéens participeront à un atelier pédagogique présenté par les animateurs Pascal Cefran, Vivi, Gianni, DJ First Mike et Willaxxx. À cette occasion, ils découvriront les différents métiers qui concourent à la réalisation d’une émission de radio, contribueront à la préparation du conducteur de l’émission et à l’écriture des chroniques et prépareront leurs interventions sur l’antenne.

Dès 16h, Morgan présentera le Top Mouv' Booster en direct de la locale France Bleu Azur. Il y recevra les talents émergeants de la scène Rap locale, dont Infinit’, rappeur incontournable de Nice.