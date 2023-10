La matinale de France Bleu Poitou sur France 3

France 3 Nouvelle-Aquitaine accueille la 7e matinale de France Bleu sur son territoire, après France Bleu Gironde, France Bleu Creuse, France Bleu Béarn-Bigorre, France Bleu Périgord, France Bleu Limousin et France Bleu La Rochelle (septembre 2023). La matinale de France Bleu Poitou sera accessible en live sur l’application ICI par France Bleu et France 3 et aussi en direct et en replay sur francebleu.fr. Elle sera aussi diffusée n direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine dans la Vienne et les Deux-Sèvres.

À compter du 10 octobre 2023, 33 matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3. D’ici fin 2025, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3. Les régions couvertes représentent plus de 70% de la population totale équipée TV.