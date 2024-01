La matinale de France Bleu Pays de Savoie bientôt sur France 3

Cette matinale sera également diffusée sur l’application ICI par France Bleu et France 3 et disponible en live et en replay sur francebleu.fr. Sur France 3, elle sera diffusée sur le canal 33 de la TNT en Savoie et Haute-Savoie, sur le canal 3 de la TNT dans le bassin d’Annecy et en replay sur france.tv. Par ailleurs, les box et les FAI continueront de diffuser la matinale de France Bleu Isère.

France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019 : France Bleu Azur et France Bleu Occitanie ont été les deux premières stations locales de France Bleu à être diffusées lors de décrochages locaux sur France 3 de 7h à 8h40, du lundi au vendredi.