La matinale de France Bleu Hérault sur France 3

France Bleu Hérault France 3 Matin est la 29e matinale disponible sur France 3. France Bleu Hérault inaugure, à cette occasion, le tout nouveau studio "Stéphane Lafon", du nom de l’ancien responsable du Service Technique Régional (STR) qui avait œuvré à sa création. Sur France 3, la matinale est accessible sur le canal 3 de la TNT, dans l’Hérault, l’Aude et l’Aveyron. Elle est aussi disponible en direct et en replay sur occitanie.france3.fr et sur france.tv.

Vingt-neuf matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3. D’ici la fin de la saison 2022-2023, les 3/4 de nos matinales seront disponibles sur France 3. Et les 44 à l’été 2024. Depuis septembre 2021, les matinales filmées sont diffusées du lundi au vendredi, de 7h à 9h (sauf congés scolaires et jours fériés).