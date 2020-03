La chaîne i24News lance sa radio

La chaîne d'informations internationales i24News, créée en 2013 et diffusée en français, anglais et arabe, lance sa radio gratuite, disponible 24h/24. "Radio i24News" diffuse le streaming audio en direct de la chaîne, avec des flashs infos toutes les 30 minutes dès 7h, les magazines (Culture, Orient, Défense) et les éditions du soir (Le grand Live). La radio est disponible via l'application i24News sur smartphone ou tablette en cliquant sur le bouton "Radio", ainsi que sur le site internet de la chaîne.

i24News est la chaîne d'informations internationales du groupe Altice. Créée en juillet 2013 et basée dans le Port de Jaffa, i24News réunit plus de 500 professionnels, dont 300 journalistes, de 35 nationalités.