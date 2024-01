La Semaine du Son de l’Unesco a lieu jusqu'au 28 janvier

Chaque année, depuis 2004, au mois de janvier, l'association organise une semaine de manifestations sur cinq thèmes liés au son selon une approche transversale : la santé auditive, l'acoustique et l'environnement sonore, les techniques d'enregistrement et de reproduction, la relation entre l'image et le son ainsi que l'expression musicale. Cette Semaine du Son rassemble un réseau national et international de professionnels de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles.

Parmi les (très) nombreux rendez-vous, notons cette soirée dénommée "L'intelligence artificielle au service de l'audio", ce jeudi à 19h à l'Unesco. On y parlera des possibilités et des enjeux que représente l'IA dans le domaine de l'audio...