La Semaine du Son de l’UNESCO fête sa 20e édition

Chez soi, au travail, dans la rue, au restaurant… Tout le monde est chaque jour confronté aux multiples pouvoirs du son, souvent sans même s’en rendre compte. L’Association La Semaine du Son a pour but d’amener le public à prendre conscience que le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans sa relation aux autres et au monde, dans toutes ses dimensions : environnementale, sociétale, médicale, économique, industrielle et culturelle. La santé auditive, l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement et de reproduction, la relation image et son, ainsi que l’expression musicale et sonore constituent les 5 principaux secteurs concernés par le son. Et c’est autour de ces thématiques que le programme de cette édition 2023 a été imaginé...