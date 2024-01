La Journée mondiale de la radio, c'est le 13 février

L'une des possibilités offertes par l'UNESCO pour la JMR 2024 est de fournir à votre station, réseau ou émission, une liste de radios du monde entier prêtes à s’associer à des partenariats de programmation avec des collègues d’autres pays. Vous pouvez programmer des interviews (en direct ou préenregistrées) avec d’autres radiodiffuseurs, dans le monde, et comparer l'histoire et le rôle de la radio dans vos pays respectifs, jusqu’au 13 février. Ces émissions peuvent être diffusées simultanément sur les deux radios ou consister à interviewer une personnalité par une autre.Pour s'inscrire aux partenariats et célébrations de la Journée mondiale de la radio 2024, c'est par ICI . Et pour télécharger l'ensemble des visuels en lien avec la Journée mondiale de la radio 2024, c'est par LÀ