Libérer la voix des femmes par la radio : l’impact concret de CFI

CFI, l’agence française de développement médias, engagée pour la liberté d'expression et l'indépendance des médias, a centré son projet "Écho des Voix Féminines" sur la libération de la parole des femmes dans la région de Marrakech-Safi, au Maroc. Dans les régions rurales marocaines, moins d'un tiers des jeunes femmes sont scolarisées et plus de la moitié est touchée par l'analphabétisme, les privant aussi d'un accès aux médias.

Les partenaires locaux de CFI, AIC et sa radio KECH RADIO, ont utilisé un camion équipé d’un studio radio mobile et parcouru plus de 24 000 km en 18 mois, pour donner la parole à 540 femmes sur des sujets cruciaux tels que l'émancipation économique, la participation politique, les violences faites aux femmes, etc.