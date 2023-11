Unesco : Emmanuel Boutterin défend les 12 000 radios communautaires

Emmanuel Boutterin, AMARC International Chairman, s'est fait le porte parole des douze mille radios locales dites "communautaires" et des quatre-vingt-mille travailleuses et travailleurs de ces médias, animateurs et journalistes, pour déclarer notamment que "sur tous les continents, même dans les montagnes, sur les îles et dans les vallées, en zone de paix et en zone de conflit, en zone urbaine et en zone rurale, dans les quartiers des mégapoles et chez les peuples autochtones, la majorité de la jeunesse et une partie des adultes sont branchés sur les réseaux sociaux. Mais quand une voix dans le poste de radio annonce un événement, un concert, la météo, quand une maman parle de sa famille, quand une petite fille récite l'alphabet, quand un médecin parle d'un traitement, quand un animateur commente un match de foot , quelqu’un monte le son et tout le monde lève la tête de son téléphone".