Champagne FM a célébré la radio

"Les auditeurs se sont inscrits toute la semaine sur le site internet de la station et une seule famille d’auditeurs a été tirée au sort pour faire de la radio avec nous, dans leur salon" précise Gérémie Larue, coordinateur d'antenne à Champagne FM.

Au programme de cette émission spéciale : un petit déjeuner avec l'équipe de la radio, la présentation des métiers de la radio, des invitations du voisinage par Ruben au Mégaphone, des négociations parents/enfants et des cadeaux. Toutes les vidéos exclusives sont à retrouver sur les réseaux de la radio. "Plus que jamais, la matinale de Champagne FM porte bien son nom après avoir offert moment inoubliable à cette famille" explique un communiqué de la première radio locale de Champagne-Ardenne.