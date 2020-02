La Marketplace Acast en tête des recettes publicitaires mondiales du podcast

"Le podcast séduit de plus en plus les Français. Nous avons vu en 2019 une évolution des usages de ce format mais également la croissance exponentielle du marché du podcast en France qui est clairement visible. Les annonceurs se positionnent de plus en plus sur ce nouveau média grandissant qu’est le podcast. Acast marketplace nous permet de répondre aux différentes problématiques des marques et nous identifie clairement comme l'acteur incontournable de la publicité dans les podcasts" a notamment déclaré Yann Thébault, directeur général France de Acast.

Acast est la seule société de podcast certifiée selon les quatre critères de conformité de l'IAB, ce qui fixe la barre à suivre pour le reste de l'industrie. Les capacités de Acast Marketplace vont continuer à être améliorées tout au long de l'année 2020, notamment grâce à des innovations technologiques, au développement de ses fonctions d'intelligence artificielle, à la poursuite de l'exploration de la reconnaissance vocale pionnière, et bien plus encore.