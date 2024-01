La Maîtrise de Radio France lance son recrutement pour la saison 24-25

Grandir en musique grâce à un parcours pédagogique et artistique exceptionnel et gratuit, c’est le pari que relève la Maîtrise depuis sa création en 1946 sur le principe du mi-temps pédagogique.Placée sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin, par ailleurs cheffe principale des BBC Singers, épaulée par une équipe pédagogique : deux directeurs musicaux adjoints (Marie-Noëlle Maerten, responsable du site de Paris et Morgan Jourdain, responsable du site de Bondy), 30 enseignants et chefs de chœur. La Maîtrise est le lieu de l'excellence musicale dans des établissements scolaires de haut niveau où se joue l'épanouissement personnel, artistique et collectif des élèves.