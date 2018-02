La "Lille Battle Pro" diffusée en direct vidéo sur mouv.fr

Mouv’ sera en direct vidéo de Lille samedi 24 février à 19h30 à l’occasion de la 18eme édition du championnat mondial de danse Hip-Hop #breakdance Lille Battle Pro dont elle est partenaire. Après les succès de l’édition 2016 au Dôme de Marseille puis au Zénith de Toulouse en 2017, les participants de toutes nationalités et horizons ont rendez-vous cette année au Zénith de Lille. L’intégralité de la compétition sera diffusée en direct vidéo sur mouv.fr et sur le compte Facebook de Mouv’, en collaboration avec France 3 Hauts-de-France et co-présentée par Jean-Luc Douchet (France 3) et Yasmina Benbekaï (Mouv’).

Lille Battle Pro sera également retransmis en direct sur les pages facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais et Picardie et sur le site de France 3 Hauts de France.