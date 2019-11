La FRANF organise une journée sur les médias "libres, indépendants et alternatifs"

"Nous souhaitons en faire un moment privilégié de rencontres entre toutes celles et ceux (professionnels de l'information, militants, usagers, citoyens), qui s'interrogent sur la place et la posture prises aujourd'hui par les médias dominants et qui, surtout, veulent réfléchir collectivement à leurs propres pratiques, notamment au regard des mouvements sociaux, et, plus généralement, sur la question de l'information et de son traitement journalistique" explique l'équipe de la FRANF. Après l'intervention d'un journaliste de l'association ACRIMED (Action-Critique-Médias), cette journée-échanges verra la mise en place de plusieurs ateliers sur le traitement des mouvements sociaux, sur les pratiques d'éducation aux médias et à l'information (EMI) ou encore sur l'information et les réseaux sociaux.