Créée en 1991, la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France fédère 20 radios associatives non commerciales et non confessionnelles. Ces 20 radios associatives (bientôt 21) garantissent "un espace de liberté, de débat et d’informations accessibles à tous. Elles valorisent la cohésion sociale et toutes démarches citoyennes en région Hauts-de-France à travers divers programmes radiophoniques réalisés en lien avec la population et les collectivités de leur territoire de diffusion". La mise en place de différents partenariats permet à la FRANF de favoriser la mutualisation et la professionnalisation de ces 20 médias libres, citoyens et de proximité locale.La FRANF regroupe 9 radios dans le Nord, 6 radios dans le Pas de Calais, 1 radio dans la Somme, 3 radios dans l'Oise et 1 radio dans l'Aisne.