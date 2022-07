Le SNRL tiendra son congrès annuel à Arras

Ce congrès annuel sera organisé en partenariat avec les radios de la FRANF (Fédération des Radios Associatives du Nord de la France). Créée en 1991 et présidée par Jean Pasqualini, la FRANF fédère 20 radios associatives non commerciales et non confessionnelles autour des valeurs de l’éducation populaire : 9 radios dans le Nord, 6 radios dans le Pas-de-Calais, 1 radio dans la Somme, 3 radios dans l'Oise et 1 radio dans l'Aisne.Ce congrès annuel du SNRL aura pour thème "Le média des convergence locales et citoyennes" et il se déroulera du mercredi 16 au vendredi 18 novembre. Gageons que les organisateurs sauront nous proposer des conférences passionnantes sur les préoccupations des radios de catégorie A.