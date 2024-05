La CNRA organise les États Généraux des radios associatives à Narbonne

C'est un "programme riche en échanges, débats et rencontres autour du rôle des radios non-commerciales et leur avenir face aux enjeux de transition numérique" qui attend les visiteurs lors des prochains États Généraux des radios associatives, un événement portée par la Confédération Nationale des Radios Associatives, du 5 au 7 juin à Narbonne, sous-préfecture du département de l'Aude en Occitanie.Au programme, deux grands débats autour de questions essentielles : d’une part, le devenir de la FM et la place des radios associatives dans le paysage hertzien et, d’autre part, l’éducation aux médias. La CNRA associera à ces sujets des regards internationaux et des moments plus pratiques sous forme d’ateliers et de speed dating. Ces États Généraux seront également l’occasion de célébrer la Fête de la radio 2024