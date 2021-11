La BBC devrait atteindre un demi-milliard de personnes

"Je suis ravi que la BBC informe, éduque et divertisse désormais plus de personnes dans le monde que jamais auparavant. Notre portée mondiale continue de croître et nous sommes sur la bonne voie pour toucher un demi-milliard de personnes d'ici notre centenaire l'année prochaine. Le fait que notre audience ait plus que doublé au cours de la dernière décennie montre à quel point les services de la BBC sont fiables et de plus en plus appréciés dans le monde entier. Cela met également en évidence le rôle important que nous jouons pour la Grande-Bretagne sur la scène mondiale en portant la voix, les valeurs démocratiques et l'influence du Royaume-Uni" a déclaré Tim Davie, directeur général de la BBC.