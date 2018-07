L’été sera chaud avec NRJ Belgique

Après la première étape bruxelloise sur la Place Poelaert ce 21 juillet, NRJ Belgique poursuit son "Summer Tour" jusqu’au 17 août. La radio donne rendez-vous au public à Cerfontaine, Liège et Ostende dès 16h avec Ben’Do, Viini et Mosimann.

Les auditeurs de NRJ Belgique peuvent les applaudir le vendredi 27 juillet aux Lacs de l’Eau d’Heure pour le "BIG Air Coca-Cola" avec Viini, le vendredi 3 août aux Halles des Foires de Liège pour le "Beach Box Festival" avec Viini et Mosimann ainsi que le vendredi 17 août au "Blue Buddha Beachclub" sur la plage à Ostende avec Ben’Do.