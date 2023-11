L'émission "Affaires sensibles" déclinée dans un livre

L’histoire de la malédiction du triangle des Bermudes, la vie incroyable d’Hedy Lamarr, la scientifique d’Hollywood, la traque et le procès d’Adolf Eichmann, mais aussi le mystère de l’assassinat de Gérard Lebovici, la terrible disparition d’Estelle Mouzin, l’affaire Amanda Knox, etc. Pour chacune de ces affaires, le lecteur retrouvera une analyse des faits, des témoignages, l’avis d’un spécialiste et une riche iconographie. Vingt-cinq récits qui tous n’ont pas bouleversé le monde, mais qui, chaque fois, nous ont émus, éclairés, effrayés, séduits, interpellés, en un mot comme en cent, qui nous ont passionnés.

L’ambition de ce livre est donc de faire partager au lecteur le goût pour le récit du monde et la mémoire collective.