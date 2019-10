L'audience de la radio en Nouvelle-Calédonie

Cette étude L’étude d’audience en Nouvelle-Calédonie a été réalisée du 02 au 29 septembre 2019 auprès d’un échantillon de 1 010 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. Environ 50% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.En Nouvelle-Calédonie, un point d’audience cumulée en 2019 représente 2 289 personnes âgées de 13 ans et plus.

Sur l'île, les radios Généralistes pèsent près de la moitié de l'audience générale (49.8% en baisse de plus de 3 points comparativement à la vague de septembre-octobre 2017). Les Musicales voient leurs audiences à la hausse, passant de 30.8 à 34.5.