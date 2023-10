L'Observatoire des podcasts lance une enquête

Les données globales agrégées disponibles sur l’ensemble du secteur sont rares voire inexistantes à ce jour en France. C’est pourquoi, l'Observatoire sollicite les auteurs et autrices sonores, afin de collecter des données et de recueillir leurs observations. Cette collecte s'appuie sur un questionnaire à la fois quantitatif et qualitatif, dans l’objectif de créer une première base de données permettant de mieux appréhender le tissu économique de l’écosystème des podcasts en France et de cartographier les interactions entre la multitude d’acteurs qui composent l’écosystème des podcasts

C’est, pour les auteurs, l’occasion de partager leurs expériences, de faire porter leurs voix, aux côtés d’autres acteurs interrogés par l’Observatoire (via des questionnaires spécifiques) tels que les éditeurs, les studios de production, les plateformes de diffusion, les hébergeurs, les organismes de gestion collective (OGC) ou encore les acteurs de la monétisation.