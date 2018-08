"L'Instant Johnny" tous les jours sur Nostalgie

Chaque jour à midi, "la radio des plus grandes chansons", diffusera sur son antenne un titre de la star du rock pour le plus grand plaisir des auditeurs à quelques jours de la sortie d’un Best Of événement et à quelques semaines de la sortie du nouvel album de Johnny Hallyday, les fans de la star pourront retrouver tous les jours, à l’antenne, les plus grands succès de l’artiste de "Je te Promets", à "Laura", "Allumer le Feu", en passant par "L’Envie", "Quelque Chose de Tennessee" ou encore "Marie"…

"L'Instant Johnny" sera diffusé tous les jours à midi dès ce 3 septembre.