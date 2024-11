L’Audio Talent Job à l'honneur dans un hors-série emploi et formation

Deuxième ressource : la journée Audio Talent Job, durant le Paris Radio Show, dans le cadre chaleureux de la salle Le Solaris. Venez rencontrer de nombreux professionnels et échanger autour des métiers et des opportunités dont regorgent le secteur audio. Au programme : des présentations métiers, une bourse à l’emploi, des pitchs candidats, des échanges avec des acteurs de la formation et de l’emploi et des ateliers. L’Audio Talent Job, mardi 28 janvier 2025, c’est LA journée incontournable de l’emploi et de la formation dans l’audio, que vous soyez recruteur, formateur, à la recherche d’un emploi ou en reconversion. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le prochain hors-série Emploi et Formation de La Lettre Pro de la Radio.