Quinze moments forts qui ont marqué le Paris Radio Show 2025

Le Paris Radio Show 2025 a une nouvelle fois confirmé son succès. Avec 4 197 visiteurs, plus de 90 exposants et 140 intervenants, cet événement incontournable a réuni les acteurs majeurs de la radio et de l’audio digital. Deux jours d’échanges et d’innovations, ponctués par des conférences, des rencontres professionnelles et des moments festifs. Retour en images sur les 15 instants les plus révélateurs de cette édition.