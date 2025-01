Le Paris Radio Show 2025 confirme son succès

Le Paris Radio Show 2025 a une nouvelle fois démontré son importance pour les professionnels du secteur. Durant deux jours, l’événement a rassemblé experts, acteurs de l’industrie et passionnés autour des grandes tendances qui façonnent l’avenir du média radio et de l’audio digital. Tables rondes, conférences et innovations étaient au cœur des discussions, avec une mise en avant des dernières avancées technologiques et des défis stratégiques du secteur. La convivialité était également au rendez-vous, notamment avec une nocturne festive réunissant exposants et visiteurs. Enfin, la remise d’une vingtaine de prix a permis de récompenser les talents et les initiatives qui font avancer l’écosystème audio.