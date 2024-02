Selon les typologies d’acteurs, les dynamiques sont aussi très différentes. Les plateformes de Streaming Vidéo et Musical décélèrent très légèrement, passant de 13% en 2022 à 12% en 2023. Elles représentent 31.6% du Display (562 M€). Les acteurs de l’Édition et de l'Info sont en nette décroissance, -6%, et représentent 31% du Display (548 M€). Les acteurs Retail & Services affichent une croissance ralentie à +6% vs +19% en 2022 et comptent pour 19,7% du Display (350 M€). Enfin, les groupes TV et Radio enregistrent la plus forte croissance +20% et représentent 17.8% du Display (314 M€).

Selon les formats également, les dynamiques sont assez disparates. La Vidéo, toujours en hausse, +11% passe la barre des 50% : 51% (911 M€). Le Classique, avec une évolution de -2%, perd définitivement du terrain pour représenter 36% de part de marché (642 M€). Le niveau des Opérations Spéciales est stable soit 7% du marché (126 M€), avec une croissance de 0%. Par ailleurs, L’Audio Digital est toujours le segment le plus dynamique à +30%. Il compte maintenant pour 6% (98 M€).