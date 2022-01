L’Arcom se structure autour de sept groupes de travail

Éducation, protection des publics et cohésion sociale dans les médias audiovisuels et numériques

Présidente

Carole Bienaimé Besse

Vice-présidente

Anne Grand d'Esnon



Le groupe examine les questions relatives aux enjeux de protection des publics et aux grands enjeux sociétaux dans les médias audiovisuels et sur les plateformes en ligne, en particulier : la protection des mineurs, l’éducation aux médias, la défense et la promotion de la langue française, la santé publique, le développement durable, l’exposition du sport, le respect des droits des femmes, la lutte contre les discriminations, la juste représentation de la société française, la protection des consommateurs, l’accessibilité et le handicap. Il veille en particulier aux moyens mis en œuvre par les plateformes pour que les mineurs ne soient pas exposés à des images et programmes inadaptés, ainsi qu’à la qualité et à la diversité des programmes destinés au jeune public. Il s’intéresse enfin aux actions de sensibilisation et de prévention mises en œuvre auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires, sur la protection du droit d’auteur et les usages numériques responsables. Il veille à cet égard à la préservation de certaines utilisations licites des œuvres culturelles, en particulier en matière d’accessibilité et d’exception au droit d’auteur.