L’Arcom lance une mission consacrée aux usages de l’intelligence artificielle

L’émergence et le développement très rapide des outils d’intelligence artificielle dite "générative" sont porteurs de nouvelles transformations profondes de notre façon de nous informer, de créer et de consommer des contenus culturels. Ces opportunités formidables s’accompagnent de nouveaux questionnements en matière de droits d’auteur, de préservation de la diversité culturelle ou encore de fiabilité de l’information. Afin d’appréhender et d’anticiper plus finement les défis posés par ces technologies, le régulateur a décidé de structurer sa réflexion. Pilotée par Benoît Loutrel et Antoine Boilley, membres de l’Arcom, cette mission associera l’ensemble des membres du collège et les services de l’Autorité, et sera nourrie d’échanges avec les acteurs du secteur et les autres entités publiques intéressées par ces questions.