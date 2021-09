L'Agence franceinfo franchit le cap des 100 000 dépêches

Point d’entrée et de sortie de tous les flux d’actualité du média global, l'équipe spécialisée de 17 journalistes passent au crible, vérifient et valident les éléments pour délivrer une information certifiée : à l’antenne, sur le site et les réseaux sociaux de franceinfo, à la chaîne franceinfo sur le canal 27 de la TNT pour laquelle elle réalise le bandeau d’information, et à l’ensemble des chaînes du Groupe Radio France.