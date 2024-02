"L'After Foot" : et maintenant, le spectacle

"L'After Foot remonte le temps" mené par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo s'installera au Trianon le 12 avril prochain pour ce spectacle inédit : "ce spectacle promet une immersion sans précédent dans l'univers du football, offrant aux spectateurs une expérience unique et inoubliable. Ce spectacle novateur est bien plus qu'une simple rétrospective sportive. Il offre une plongée dans l'esprit du plus grand show radio et du premier podcast de France dédié au football".

"L'After Foot remonte le temps" veut donc aussi transporter les amateurs de foot dans une aventure inédite où les compères se dévoileront sur scène, revisitant les grands matchs ancrés dans la mémoire collective avec des surprises, des invités spéciaux et la participation active du public.