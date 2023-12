Ketil étoffe son offre avec le réseau de podcasts PodK

Ce réseau de podcasts riche et de grande qualité vient compléter l'offre premium de podcasts proposée par Ketil qui comprend notamment les podcasts culturels de Radio Classique tels que "Franck Ferrand raconte" dans lequel Franck Ferrand raconte les grands personnages et événements marquants de notre histoire. PodK s'appuie sur une trentaine de créateurs et sur un "catalogue riche et grande qualité qui lui permet une audience familiale et très engagé".

Ketil commercialise déjà TSF Radio, Arte, Radio Classique, Sanef 100.7, Autoroute Info 107.7 ou encore Pharmaradio et Radio Notre Dame.