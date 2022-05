Kantar : qui sont les nouveaux annonceurs du marché publicitaire ?

En 2021, plus d'un annonceur sur trois est un nouvel acteur du marché publicitaire. Des nouveaux acteurs à l'image des nouveaux usages en ligne des consommateurs : jeux sur mobile, cosmétique en ligne ou encore radio et musique en ligne.Dans le Top 3 pour 2021, la marque Radioplayer France apparait parmi ces nouveaux annonceurs sur un périmètre plurimédia incluant la presse écrite, la radio, la télévision, la publicité extérieure, le display et le cinéma...