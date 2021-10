Radioplayer France fête ses 6 mois avec 250 000 téléchargements

Six mois après son lancement, le succès de Radioplayer démontre toute l’attractivité du média radio avec 250 000 téléchargements et plus de 3 millions d’écoutes en septembre, les auditeurs sont au rendez-vous et témoignent toute la pertinence de la plateforme. L’offre de Radioplayer ne cesse en effet de se développer avec toujours plus de radios, de podcasts, de webradios ; l’application accueille aujourd’hui 230 radios, 700 webradios et 170 000 podcasts. Pour aller plus loin, la plateforme repense son offre et enrichit ses fonctionnalités pour répondre aux nouvelles tendances de consommation de la radio, comme le sont l’écoute en différé, les podcasts mais aussi l’écoute de la radio dans les voitures connectées.