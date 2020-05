Kantar publie les résultats de son 4e Covid-19 Monitor

Quels volumes publicitaires enregistre la radio depuis le confinement ? Sans surprise, le média a été très impacté et doit composer avec un net repli d’activité en ce début d'année par rapport à l'année 2019 : -53% de durée publicitaire, -55% du nombre de spots, -56% du nombre d'annonceurs et -36% du nombre d'écrans publicitaires. Soulignons une baisse immédiate des campagnes et une activité restée à minima durant les 8 semaines de confinement. Au final : -41% en semaine 20 par rapport à la semaine 11.

Pour autant, plusieurs secteurs ont renforcé leur présence en radio depuis le confinement (du 02 mars au 17 mai 2020) : le secteur public, les enseignes généralistes et les produits bancaires. Enfin, 29 nouveaux annonceurs font leur première apparition durant cette crise.