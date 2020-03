Kantar : baromètre de l’activité publicitaire de l’Audio Digital

Le Top 10 des annonceurs est tenu par Bouygues Télécom, Intersport, Citoën, Lapeyre, Intermarché, Carrefour, E.Leclerc, Renault, Sport 200 et Deliveroo. À lui seul, ce Top 10 réalise 31% de l'activitéLes 3 secteurs les plus représentés sont la distribution (33%), l'automobile (15%) et les Télécoms (7%). En 2019, le baromètre relève un nombre de 1.9 milliard d'impressions servies, soit une hausse de 45% en seulement un an.

Ce baromètre a été réalisé sur la base de déclaratifs en collaboration avec Next Media Solutions, TargetSpot, Largardère Publicité News, Deezer, Spotify et NRJ Global.