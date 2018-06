K6FM : showcase et concert avec Axel Bauer

Le département de la Côte-d’Or et K6FM donnent rendez-vous aux auditeurs pour la cinquième année consécutive dans les Jardins du département pour un grand concert gratuit, ce vendredi 29 juin à 18h30. Et cette année les programmateurs ont fait fort avec Axel Bauer (la veille en showcase privé) comme invité d’honneur, pour un show rock’n roll d’une heure trente… qui sera précédé par la prestation de la jeune Ecco (demi-finaliste de "The Voice") en première partie. Ce concert est organisé dans le cadre de l'opération "10 ans, 10 évènements" de la radio dijonnaise. Depuis 2015, le Conseil départemental travaille avec k6fmbfc.com, la plateforme communautaire de la radio dijonnaise K6FM qui réunit des artistes 100% Côte-d’Or. Darwin, jeune artiste sélectionné au sein de cette plateforme ouvrira la soirée.



Toujours dans le cadre de son 10e anniversaire, et dans le cadre de l'opération "10 ans, 10 évènements", K6FM, recevra "Le trottoir d’en face" le lundi 2 juillet au Klube à Ahuy.