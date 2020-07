K6FM et ses auditeurs victimes d'arnaques téléphoniques

"L'appel provient d'une société qui se fait appeler "cent point six point com" et qui annonce à ses interlocuteurs Côte-d’Oriens que K6FM leur offre un bon cadeau jusqu’à 300 €. Pour valider son gain, la personne doit rappeler un numéro surtaxé. Elle ne gagnera évidemment jamais rien. D'après nos recherches il s'agirait d'une société basée à Amsterdam, qui n'a évidemment aucun lien de parenté avec K6FM, ni de près ni de loin. K6FM a donc déposé une plainte pour Usurpation d’identité et tentative d’escroquerie" explique K6 FM.La radio conseille aux victimes de signaler toute tentative à contact@k6fm.com