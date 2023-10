K6 FM : un nouveau concert à Dijon

Shake Shake Go avec "England Skies" fut un des tubes de l’année 2015. Impossible de ne pas avoir déjà chanté sur ce titre à la mélodie imparable, devenu disque de diamant, et qui comptabilise près de 100 millions de streams. Après un break de plus de trois ans, Shake Shake Go revient enfin avec un nouvel album intitulé "Double Vision" et un nouveau titre "Diamond Eyes". À ses côtés, Arno Santamaria et Yuri Quintero.

L'entrée sera gratuite dans la limite des places disponibles au Bamagotchi, à la Cité de la gastronomie, 3 rue du Faubourg Raines à Dijon. Début du showcase à 20h30.