K6 organise une soirée pour Octobre Rose

Passer un moment exceptionnel et récolter des fonds dans le cadre d’Octobre rose, c’est l’objectif des "Roses de Bourgogne", une manifestation organisée en partenariat avec l'association dijonnaise Avec la deuche rose , qui récolte des fonds pour la lutte contre le cancer, et qui aide au quotidien les femmes atteintes de cette maladie.Cette soirée aura lieu le vendredi 7 octobre prochain dans la salle de spectacle "Le Crusoé" à Dijon, avec en tête d’affiche trois artistes Emma Daumas, Native et Imany. "Tout le monde travaille gratuitement, et l'ensemble des bénéfices sera versé à l'association" précise K6 FM.