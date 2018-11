Journée spéciale "Restos du Coeur" sur France Bleu

Sur l’antenne, cette journée spéciale se déclinera sur les 44 locales de France Bleu dès 06h avec, dans les matinales locales, des interviews des représentants locaux des Restos du Coeur. Dans "La Vie en Bleu", entre 09h et 10h, les 44 locales consacreront leur dossier du jour aux Restos du Coeur. France Bleu sera aussi en direct du centre qui lance la campagne, 4 bis rue Coustou à Paris, de 1àh à 12h. L'après-midi, dans "On se dit tout" Vanessa Lambert collectera les témoignages des bénévoles des Restos du Coeur. Enfin, dans "France Bleu Soir",Patrice Blanc, président des Restos du Coeur répondra aux question de Arnold Derek.

Par ailleurs, France Bleu a prévu de diffuser toutes les deux heures, un titre des Enfoirés. Sur le digital, un dossier spécial sera mis en ligne avec l'ntégration de reportages et d'interviews réalisés sur le terrain par les 44 stations locales.