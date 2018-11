Jérémy Frérot à Rennes avec NRJ

Avec l'album "Matriochka", Jérémy Frérot lance avec brio sa carrière solo, après sept ans d'aventures avec le duo Fréro Delavega, deux albums (diamant et triple platine) et plus d'un million de disques vendus. Depuis, Jérémy Frérot a dévoilé le 12 octobre, son 1er album solo, introduit par le titre "Au Revoir" et le titre "L’Homme nouveau". Pour cette émission spéciale, animée par Sylvain, Jérémy Frérot se confiera au micro de la radio et devant le public présent. Tous les auditeurs rennais de NRJ sont invités à y participer...