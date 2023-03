Jean-Marc Four nommé directeur de RFI

Jean-Marc Four est jusqu’en mai 2023 chef éditorialiste de politique internationale à Radio France. Il a été directeur de la rédaction internationale de Radio France (2018 à 2022), directeur de la rédaction de France Inter (2014 à 2018), directeur de la rédaction de France Culture (2010 à 2014). Il a également produit et présenté l’émission d’actualité internationale "Et pourtant elle tourne" sur France Inter (2006 à 2010), a été correspondant permanent de Radio France à Londres (2002 à 2006), et a vécu en Australie et en Amérique du Sud. Il a aussi produit l’émission "Le secret des sources" sur le fonctionnement des médias, sur France Culture. Il a été chef du service des reportages et grand reporter à France Inter, présentateur des journaux du matin et de la mi-journée sur France Inter.