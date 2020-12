Innov'Audio Paris : ce que nous réserve le podcast en 2021

C'est d'ailleurs le format audio qui connaît la plus forte croissance, et peut être qualifié de "phénomène durable" par Gautier Picquet, CEO Publicis France. Ce ne sont pas les éditeurs, producteurs, plateformes et annonceurs invités qui diront le contraire !

L'Une des priorités annoncées et confirmées pendant ces deux soirées d'Innov'Audio Paris, c'est la rémunération des acteurs et actrices du podcast. Joël Ronez, président et co-fondateur de Binge Audio, a d'ailleurs insisté sur l'exception problématique de ce format : "le podcast est la seule industrie culturelle qui ne bénéficie d’aucune aide à la création". Pourtant, tout travail mérite salaire, non ? Car le podcast est rentable, comme l'affirme Marie Renoir-Couteau, présidente de Lagardère Publicité News, à condition de bien connaître les spécificités du format, à savoir la proximité avec l'auditeur, une audience plus jeune, plus mobile et plus qualifiée, et des thématiques très spécifiques, peu abordées en radio...