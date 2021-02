Impact FM offre une guitare Fender dédicacée par Benjamin Biolay

Grâce à cette opération, Impact FM met en lumière l’artiste nommé dans la catégorie "Artiste de l’année", aux prochaines Victoires de la Musique, ainsi que différents lieux de spectacle parmi les plus importants du patrimoine lyonnais. C’est également l’occasion de rappeler à ses auditeurs l’implantation d’Impact FM dans la vie locale, en associant un artiste lyonnais aux plus belles salles de la ville.

Impact FM est une radio régionale créée en 1987. Chaque semaine, plus de 72 000 auditeurs écoutent ses programmes dans 2 départements : le Rhône et l’Isère (à Lyon sur 106.3 et à Vienne sur 96.7).